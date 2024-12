Froid intense dans plusieurs wilayas

Le Bureau National de la Météorologie a averti de la formation de glace ce matin, dimanche, et d'un froid relatif dans la région des Aurès et sur les Hautes Plaines, tandis que sept wilayas intérieures connaissent un froid intense.

Le bulletin classé jaune précise qu'un froid intense concernera les wilayas de Khenchela, Batna, Laghouat, Djelfa, El Bayadh, Naama et Tiaret.

Pour ce matin, les services de la météorologie prévoient des nuages bas accompagnés de brouillard localisé sur les régions Est et Centre, avant de devenir généralement clairs à légèrement nuageux au cours de la journée.

Concernant l'Ouest du pays, le ciel sera généralement dégagé, tandis que des nuages transitoires traverseront les Hautes Plaines.

Dans le Sud, des nuages transitoires sont attendus sur la région de Béchar, le nord du Sahara et le sud des oasis, avec de possibles averses locales à Béchar durant la matinée. Le ciel sera généralement couvert à localement nuageux sur l'extrême sud, notamment sur la région de Djanet, et généralement dégagé sur le reste du sud.

Les températures maximales prévues pour la journée varient entre 15 et 18°C sur les régions côtières, entre 09 et 18°C sur les régions intérieures, et entre 11 et 27°C sur les régions du sud.