Nouveau rebondissement concernant la tragédie de La Nouvelle-Orléans

Les autorités américaines ont annoncé que l'enquête se poursuit pour déterminer les motivations de l’auteur de l’attaque à la voiture-bélier qui a percuté un groupe de personnes à La Nouvelle-Orléans. Le FBI a pris en charge l'investigation.

Le ministre de la Sécurité intérieure a indiqué que l'attaque était étudiée sous l'angle du terrorisme, appelant à la vigilance générale. Le député démocrate de la Louisiane, Tory Carter, a précisé qu'il n'était pas encore clair si le motif était lié à un terrorisme local ou international.

Le maire de La Nouvelle-Orléans a confirmé que "notre ville a été touchée par un acte terroriste, et l'enquête est toujours en cours".

Les autorités locales ont annoncé que le suspect, qui conduisait un camion ayant renversé une foule célébrant le Nouvel An à La Nouvelle-Orléans, a été tué. Selon les informations officielles, l'incident a fait 10 morts et environ 30 blessés, après qu'un véhicule ait percuté la foule dans les rues Canal et Bourbon, à environ 3h30 du matin, lors des festivités de la Saint-Sylvestre.

Un responsable fédéral des forces de l'ordre a déclaré à CNN que le suspect est décédé, sans fournir de détails sur les circonstances de sa mort. Il a ajouté que les premiers éléments suggèrent que l'attaque était préméditée.

Les autorités policières et le FBI ont évité de donner l'identité du suspect ou de confirmer son arrestation lors d'une conférence de presse, mais ont précisé que le suspect avait tiré sur des agents de police.

Les enquêtes se poursuivent sur le véhicule utilisé par le suspect pour comprendre ses motivations, et des dispositifs explosifs ont été retrouvés sur les lieux de l'incident. Alethea Duncan, agent du FBI à La Nouvelle-Orléans, a confirmé la découverte de "dispositifs explosifs rudimentaires", ajoutant que leur faisabilité est encore en cours d'examen.

La Maison Blanche a réagi par un communiqué précisant que le président Joe Biden avait été informé de "l'attaque tragique à La Nouvelle-Orléans, où un conducteur a tué et blessé plusieurs personnes", ajoutant que des responsables de la présidence sont en contact avec le maire pour apporter leur soutien.

Les autorités locales de La Nouvelle-Orléans ont recommandé aux résidents et aux visiteurs de rester éloignés de la rue Bourbon et des zones adjacentes pendant que l'enquête se poursuit.

La cheffe de la police de La Nouvelle-Orléans, Ann Kirkpatrick, a indiqué que la majorité des victimes étaient "des habitants locaux", et non des touristes.

Ce n'était pas le premier incident de ce genre dans la ville, qui avait déjà connu des fusillades et des incidents de véhicules percutant des foules lors de célébrations passées. En novembre 2024, deux personnes avaient été tuées et 10 blessées lors de fusillades séparées. En février 2017, un véhicule avait percuté une foule lors d'un événement à La Nouvelle-Orléans, blessant plus de 20 personnes.