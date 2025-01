Sadi présente ses condoléances à Belmadi

Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a adressé ce samedi un message de condoléances à l’ancien sélectionneur national, Djamel Belmadi, suite au décès de son père.

« C’est avec beaucoup de peine que le Président de la Fédération Algérienne de football, M. Walid SADI a appris la triste nouvelle du décès du père de l’ancien sélectionneur national, M. Djamel BELMADI, survenu ce samedi 04 janvier 2024 », lit-on dans le message de condoléances.

« Le Président SADI adresse au nom des membres du bureau fédéral, ses condoléances les plus attristées à M. Djamel BELMADI et l’assure de toute sa sympathie.

Que Dieu Le-Tout-Puissant puisse l’accueillir en Son vaste paradis et que son âme puisse reposer en paix. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», ajoute le message.

Mohamed Belmadi, le père de l'ancien sélectionneur national, est décédé ce samedi à Paris, la capitale française, à l'âge de 87 ans, après une longue lutte contre une maladie grave.