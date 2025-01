Un nouveau directeur technique pour l'ESS

La direction de l’ES Sétif a nommé, ce samedi, l’ancien joueur de l’équipe, Abderrazak Rahmani, au poste de nouveau directeur technique sportif, en remplacement d’Abdelkrim Bira, qui avait démissionné de ses fonctions.

Rahmani, connu sous le nom de "Rezoug", a été choisi en fonction de plusieurs critères, notamment son niveau universitaire et son parcours en tant qu’entraîneur de certains clubs, y compris des catégories jeunes de l’ES Sétif. De plus, il possède une carrière remarquable en tant qu’ancien joueur international, marquée par sa participation au célèbre match amical entre l’Algérie et l’équipe nationale d’Italie, sur le terrain de cette dernière, en 1989, sous la direction de l’ancien sélectionneur national, feu Abdelhamid Kermali.

Rahmani a, également, été l’une des stars de l’ES Sétif, remportant avec l’entraîneur défunt Mokhtar Laaribi la Coupe d’Afrique des clubs champions, avant de décrocher le titre de la Coupe afro-asiatique contre Al-Sadd du Qatar.

D’autre part, il a été mis fin aux fonctions de l’entraîneur de l’équipe réserve, Mustapha Mehdawi, ancien joueur de l’ES Sétif, auteur du but de la montée contre l’USM Annaba lors de la saison de promotion au stade Colonel Chabou, en 1997. Sofiane Douar a été nommé à sa place.