Ciel nuageux et verglas dans ces régions

Le Bureau national de météorologie prévoit, pour aujourd'hui dimanche, des conditions généralement de ciel clair à partiellement nuageux sur les régions du nord du pays. Cependant, le ciel commencera à se couvrir progressivement à partir de midi, notamment sur les régions occidentales.

Dans un bulletin spécial, les services météorologiques ont averti de la formation de gelée ce matin sur les régions intérieures, les Hauts-Plateaux et la région des Aurès.

Les régions du sud, selon les prévisions météo, connaîtront également un ciel de généralement clair à partiellement nuageux, à l'exception de quelques nuages bas qui marqueront le sud de la région des oasis durant la matinée.

Dans un autre bulletin spécial, les services de météorologie ont émis un avertissement de niveau 1, en jaune, concernant des tempêtes de sable à In Guezzam.

En ce qui concerne les températures maximales, elles varieront entre 18 et 21°C sur les zones côtières, entre 09 et 19°C sur les régions intérieures, et entre 12 et 26°C sur les régions du sud.