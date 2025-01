La France indésirable en Afrique

Le site italien "Intelligence Geopolitica" a mis en lumière les récents revers accusés par la France en Afrique. Il a souligné que l'ancienne puissance coloniale a perdu son influence dans la région du Sahel, au profit de la Chine et de la Russie, qui exploitent le mécontentement des pays africains envers l'Occident, sans négliger les tentatives de la Turquie de se positionner sur le continent.

Le site a mentionné que l'expulsion des troupes françaises du Sénégal et du Tchad constitue un nouveau revers pour l'influence de Paris en Afrique, un continent qui a été pendant plus de deux siècles au cœur de la politique étrangère et de la présence militaire française à l'extérieur de ses frontières.

Le dernier rapport du site s'est arrêté sur la décision jugée "audacieuse" du Sénégal de fermer les bases militaires étrangères sur son territoire, considérée comme un pas vers la récupération de la souveraineté nationale et envoyant un message clair à la France.

Selon l'auteur du rapport, l'expulsion des troupes françaises d'Afrique n'est pas un cas isolé, mais fait partie d'un phénomène plus large qui touche l'ensemble de l'Occident, avec une réduction importante de la présence des forces américaines et allemandes en Afrique, notamment dans la région du Sahel.

L'analyse de l'auteur indique que, parallèlement au recul de l'influence française en particulier, et occidentale en général, la Russie et la Chine voient leur influence croître en Afrique, en offrant des projets intégrés combinant aides économiques, infrastructures et coopération militaire.

Face à cette évolution, la Russie a su exploiter le mécontentement des pays africains envers l'Occident, en offrant des formations, des armes et un soutien militaire à travers des entreprises de mercenaires telles que le groupe "Wagner".

Le site a précisé que la Chine continue d'étendre son influence économique, accompagnée d'une présence militaire croissante, comme en témoigne sa base navale à Djibouti.

Quant à la Turquie, selon le site, elle cherche à renforcer sa coopération avec les pays africains dans divers domaines, allant de la défense aux projets d'infrastructures.