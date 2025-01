Les écoles d'enseignement des langues étrangères dans le collimateur du ministère du commerce

Le ministère du Commerce a entamé des opérations de contrôle sur le terrain visant les activités des écoles d'enseignement des langues étrangères, qui se sont récemment multipliées, et dont certaines exercent des activités autres que celles inscrites dans leurs registres de commerce.

Le ministère a précisé que le contrôle ciblait les écoles d'enseignement des langues étrangères enregistrées sous le code 607014 dans le registre du commerce. Il a été constaté que plusieurs de ces établissements s’engageaient dans des activités qui ne correspondent pas à leur objet commercial, notamment en proposant des cours particuliers aux élèves, une activité qui n’a aucun lien avec leur domaine d’activité déclaré.

De plus, le ministère a relevé que certaines écoles proposent des services touchant à la référence religieuse, ce qui constitue une violation grave des cadres juridiques et réglementaires régissant ce secteur.

Dans ce contexte, le ministère a appelé toutes les écoles d'enseignement des langues étrangères à respecter strictement les activités définies dans leurs registres de commerce, tout en avertissant que des mesures légales seront prises à l’encontre des établissements contrevenants.