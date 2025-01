Le ministère du commerce annonce la période des soldes

Le ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national a annoncé, ce lundi, à tous les opérateurs économiques et consommateurs que la période des soldes d'hiver pour l'année 2025 est fixée du 18 janvier au 28 février 2025.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que dans le cadre des préparatifs pour le mois de Ramadan et la fête de l'Aïd al-Fitr, l'exercice des activités de vente à prix réduits et promotionnelles sera autorisé pendant ces deux occasions religieuses.

Le ministère a encouragé les opérateurs économiques à saisir cette opportunité pour lancer leurs activités de vente à prix réduits pendant cette période, tout en insistant sur l'importance de proposer des prix compétitifs et réduits, permettant ainsi aux consommateurs de bénéficier de produits à des prix promotionnels.

Les personnes intéressées à obtenir une licence pour exercer ce type de vente sont invitées à se rendre auprès des services des directions de commerce intérieur et de régulation du marché national compétentes au niveau régional.