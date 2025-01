Les « verts » prendront part au CHAN

La Fédération algérienne de football (FAF) a officiellement décidé de participer au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) après un accord avec la Confédération africaine de football (CAF), bien qu’elle ait auparavant annoncé ne pas participer en raison du calendrier de la compétition.

Une source de "El Khabar" a indiqué que la CAF a été convaincue par les justifications de la FAF, ainsi que celles des fédérations égyptienne et sud-africaine, selon lesquelles programmer le CHAN en février et à la dernière minute perturberait les calendriers des championnats dans leurs pays. En outre, le mois de février n'étant pas une fenêtre FIFA, obliger les clubs locaux à libérer leurs joueurs pour l’équipe nationale locale serait illégal.

Face à ces justifications, la FAF a précisé dans sa correspondance avec la CAF qu'elle était prête à participer au CHAN avec une équipe de jeunes si la compétition n’était pas reportée à juin. En conséquence, la CAF a décidé d’ajouter deux équipes supplémentaires à la liste des 17 qualifiées, portant le total à 19 équipes.

Sept équipes, à savoir l’Algérie, l’Égypte, l’Afrique du Sud, le Malawi, la Gambie, le Gabon et les Comores, devront se disputer deux places lors d’une compétition qui sera organisée en Tanzanie.

La compétition se déroulera sous un format à élimination directe. L'équipe algérienne sera exemptée du premier tour, tandis que trois matches seront organisés entre les six autres équipes. Ensuite, un tirage au sort sera effectué pour intégrer l’Algérie, qui jouera un seul match. Une victoire dans ce match permettra à l’Algérie de se qualifier pour le CHAN.

L’équipe algérienne sera composée de jeunes joueurs des catégories U17, U20, U23 et de quelques seniors. Elle sera dirigée par le directeur technique national par intérim, Fouad Chiha, et le membre du bureau fédéral Karim Kaced, tous deux détenteurs d’une licence d’entraîneur "CAF Pro".

La CAF doit encore déterminer la date des qualifications.