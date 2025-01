Relizane : Deux frères assassinés à Mazouna,

La commune de Mazouna et ses environs, dans la wilaya de Relizane, ont été secoués par un crime odieux survenu jeudi soir vers 23 heures, dans le quartier d’Aïn El Janna. Selon les premières informations recueillies, deux frères ont été poignardés à l’arme blanche par des individus non identifiés.

L’un des frères a succombé à ses blessures sur place, tandis que l’autre a rendu son dernier souffle à l’hôpital de Mazouna. Une troisième personne, qui était intervenue pour tenter de séparer les parties impliquées, a également été blessée par un coup de couteau. Cette dernière a été transférée à l’hôpital d’Oran et se trouve actuellement dans un état stable.

Les services de sécurité de la daïra de Mazouna ont bouclé le périmètre dès l’incident et poursuivent leur enquête pour identifier et arrêter les auteurs, ainsi que pour comprendre les motivations derrière cet acte tragique.

Par ailleurs, ce drame est devenu le sujet principal de discussion aujourd’hui, vendredi, à Mazouna et dans les régions voisines. Nous suivrons de près les développements de cette affaire.