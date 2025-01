C’est officiel : le cessez-le-feu entre en vigueur à Gaza

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a annoncé officiellement ce mercredi la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre l'entité sioniste et le mouvement de résistance islamique (Hamas) dans la bande de Gaza.

Lors d'une conférence de presse tenue à Doha, le ministre qatari a déclaré :

« Le Qatar, l'Égypte et les États-Unis ont le plaisir d'annoncer qu'un accord concernant Gaza a été conclu et entrera en vigueur dimanche prochain, le 19 janvier».

Et d’ajouter : « Avec l'approbation des deux parties négociantes, les travaux se poursuivront ce soir pour finaliser les aspects exécutifs. Je remercie nos partenaires, l'Égypte et les États-Unis, pour leurs efforts qui ont permis de faire avancer les négociations».

«Cet accord apportera la paix, et la responsabilité repose désormais sur les deux parties de l'accord. Des équipes du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis surveilleront la mise en œuvre de cet accord de cessez-le-feu», a souligné le ministre.

Dans une déclaration antérieure, le président américain élu Donald Trump avait également annoncé qu'un accord avait été conclu concernant les otages à Gaza.

«Nous avons conclu un accord concernant les otages au Moyen-Orient. Ils seront bientôt libérés. Merci à vous tous!», a écrit Trump sur son compte "Truth Social".

De son côté, l'organisme de diffusion israélien a confirmé officiellement l'accord de cessez-le-feu entre la résistance palestinienne à Gaza et l'entité sioniste. Cet accord met fin à une offensive qui dure depuis 15 mois et qui a causé des milliers de martyrs et de blessés dans la bande de Gaza.

Le commandement du mouvement Hamas avait déjà remis, dans la soirée, sa réponse à la proposition d'accord de cessez-le-feu soumise par les médiateurs.

Selon un communiqué de Hamas, le bureau politique du mouvement a tenu une réunion d'urgence pour discuter de la proposition.

Hamas a déclaré avoir agi « avec responsabilité et positivité, en tenant compte de son devoir envers notre peuple patient et résistant dans la bande de Gaza, pour mettre fin à l'agression israélienne et stopper les massacres et la guerre d'extermination subie».

L'Agence France-Presse a rapporté, citant deux sources palestiniennes proches des négociations en cours à Doha, que les mouvements Hamas et Jihad islamique avaient accepté l'accord de cessez-le-feu ainsi qu'une opération d'échange de prisonniers et d'otages.

L'agence a confirmé que « Hamas et le Jihad islamique ont informé les médiateurs de leur approbation de la version finale de l'accord de cessez-le-feu et de l'échange de prisonniers ».

Une autre source a précisé que « Hamas a remis à Israël, par l'intermédiaire des médiateurs, une réponse positive après un accord sur tous les points et détails ».