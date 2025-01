Le Conseil de sécurité tiendra une réunion à la demande de l'Algérie

A la demande de l'Algérie et de la Russie, le Conseil de sécurité tient, jeudi prochain, une réunion consacrée à la situation des enfants à Gaza, suite aux crimes commis par l'entité sioniste dans les territoires palestiniens depuis plus d'une année.

La réunion concerne la situation des enfants de Gaza victimes de la guerre génocidaire lancée par l'entité sioniste depuis plus d'un an, au cours de laquelle de nombreux enfants sont tombés en martyrs ou ont été blessés.

Le dernier bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza fait état de 46.876 martyrs et 110.642 blessés, depuis le 7 octobre 2023.

La plupart de ces victimes sont des femmes et des enfants.

L'Algérie préside le Conseil de sécurité durant le mois de janvier courant.