"Trump investi président et déclare l'état d'urgence à la frontière sud"

Donald Trump a été investi, ce lundi, président des États-Unis lors d'une cérémonie tenue au Congrès à Washington, en présence de son prédécesseur Joe Biden et de nombreux invités internationaux.

Trump (78 ans) a prêté serment devant des membres de la Cour constitutionnelle, devenant ainsi le 47ème président des États-Unis.

Immédiatement après son investiture, le nouveau président a prononcé un discours dans lequel il a fixé les priorités de son administration et les défis auxquels, selon lui, le pays est confronté.

Trump a déclaré qu'il ne permettrait à personne d'exploiter l'Amérique, affirmant : « À partir de maintenant, notre pays va prospérer et devenir respecté. ».

« Je servirai l'Amérique d'abord. L'Amérique deviendra plus grande, plus forte et plus exceptionnelle que jamais», a-t-il ajouté.

Il a insisté sur le fait qu'il ne tolérerait ni négligence ni corruption au sein du gouvernement, affirmant que « le déclin des États-Unis est terminé».

Trump a déclaré que l'ère dorée des États-Unis commence maintenant et qu'il mettra l'Amérique en priorité, soulignant que son administration sera en mesure de faire face à la crise du pays.

Trump a également déclaré que l'Amérique serait bientôt plus forte et plus résiliente qu'auparavant.

Le président américain a promis que son administration agirait rapidement pour restaurer la sécurité et l'espoir de tous les citoyens américains, affirmant : « Nous allons restaurer notre sécurité, notre souveraineté et l'équilibre de la justice».

Trump a critiqué ce qu'il a qualifié d'échec de l'administration Biden à gérer plusieurs crises, y compris les incendies qui ont ravagé l'État de Californie.

Dans son discours d'investiture, Trump a annoncé qu'il décréterait l'état d'urgence national à la frontière sud du pays pour lutter contre l'immigration illégale.

Il a indiqué qu'il stopperait toute entrée illégale et renverrait des millions de personnes qui sont entrées aux États-Unis de manière irrégulière dans leur pays d'origine.