L'épicentre du terrorisme mondial s'est déplacé vers le Sahel

L'épicentre du terrorisme mondial s'est déplacé ces dernières années vers la région du Sahel qui totalise désormais 48% des décès liés au terrorisme dans le monde, a alerté mardi à New York, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf.

"Les dernières statistiques démontrent (...) que l'épicentre mondial du terrorisme s'est déplacé vers la région du Sahel, une région qui représente actuellement, à elle seule, 48% des décès liés au terrorisme dans le monde, contre 1% en 2007", a affirmé Attaf qui s'exprimait à la réunion ministérielle du Conseil de sécurité sur "la lutte contre le terrorisme en Afrique", présidée par l'Algérie.

"Les chiffres indiquent qu'au cours de la dernière décennie, l'Afrique a été témoin d'une augmentation profondément choquante de 400% des attaques terroristes avec une augmentation de 237% des décès dus au terrorisme", a assuré Attaf, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de présider cette réunion.

Les chiffres "révèlent également qu'au cours des neuf premiers mois de l'année 2024, l'Afrique a été frappée par plus de 3.200 attaques terroristes faisant plus de 13.000 morts", a ajouté le ministre.

Paradoxalement, même si la menace terroriste "a diminué dans d'autres parties du monde, elle a augmenté de façon exponentielle sur notre continent", a déploré Attaf.