Arrestation d'une fille pour avoir torturé sa mère à Alger

Les services de la Gendarmerie nationale ont annoncé, ce mercredi, l'arrestation d'une jeune femme pour avoir torturé sa mère dans la commune de Khraïssia, à Alger.

Selon un communiqué de la même instance sécuritaire, l'enquête a été ouverte après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant une fille en train de torturer sa mère en lui bâillonnant la bouche avec du ruban adhésif.

Le communiqué précise que la brigade de gendarmerie de Khraïssia a pris en charge l'affaire et arrêté la suspecte, âgée de 36 ans. Il a été révélé que la fille et sa mère souffraient toutes deux de troubles mentaux.

Le communiqué conclut que la suspecte a été présentée devant le procureur de la République près le tribunal de Khemis Miliana, qui a ordonné son internement à l’hôpital psychiatrique de Frantz Fanon à Blida. La victime, quant à elle, a été prise en charge par les services compétents et transférée à l'hôpital psychiatrique de Chéraga.