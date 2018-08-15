قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر محمد عيسى اليوم الأربعاء تعازي أسرة شؤون حجاج الجزائر وجميع الجزائريين إثر انتقال العلامة أبي بكر جابر الجزائري إلى رحمة الله مساء أمس الثلاثاء بالمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية).

وقال الوزير في ختام لقاء أشرف عليه بمركز المدينة المنورة للبعثة الجزائرية بحضور المنسق العام المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة و رؤساء فروع البعثة بذات المركز: "إن الفقيد يعد شخصية دينية مرموقة معروفة بالوسطية والدعوة إلى الخير والنصح".

وأضاف: "إن الجزائريين من خلال بعثتهم بالمدينة المنورة يعربون عن عميق حزنهم وعن تعاطفهم مع أسرة الراحل الكريمة ويرفعون أكف الضراعة راجين المولى عز وجل بأن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان وكذا الأمة الإسلامية في هذا المصاب الجلل".

وقال الوزير كذلك:"سأوصل صوت الجزائر إلى عائلة الشيخ الفقيد الذي كان طوال حياته رحمه الله عليه مدافعا عن وطنه وعن المدينة المنورة التي اختارها موطنا ثانيا له"، مضيفا بأن "الراحل كان ناصحا للذين انحرفوا عن جادة الصواب في زمن الفتنة في الجزائر وبقي على عهده إلى أن وافته المنية".