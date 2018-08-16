أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في بيان لها، أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سيكون يوما الثلاثاء والأربعاء الـ 10 والـ11 من ذي الحجة عام 1439 هجري الموافق ليومي 21 و 22 أوت 2018 عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات بما في ذلك المستخدمون بالساعة أو اليوم.

وأشار البيان إلى أنه يتيعن على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

وذكرت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم والمتضمن لقائمة الأعياد القانونية.