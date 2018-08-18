حظيت اللجنة الطبية التابعة للبعثة الجزائرية للحج لموسم 2018 اليوم السبت بتقدير وتهنئة من طرف المديرية العامة للشؤون الصحية لمنطقة مكة المكرمة (المملكة العربية السعودية).

وجاء في شهادة التهنئة والتقدير الموقعة من طرف المدير العام للشؤون الصحية لمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل حمزة بن مطير بأن "المديرية العامة للشؤون الصحية لمنطقة مكة المكرمة تتقدم إلى مكتب شؤون الحجاج الجزائريين بالشكر والعرفان على دعمهم وجهودهم القيمة لإنجاح برنامج الحج لهذا الموسم".

من جهته عبر رئيس اللجنة الطبية الجزائرية الدكتور رابح حمانة الذي استلم شهادة التقدير والتهنئة عن ارتياحه لهذا التقدير، مشيرا إلى أن ذلك تجسد بفضل الجهود المبذولة من طرف عناصر البعثة الطبية الجزائرية سواء بالمدينة المنورة أو بمكة المكرمة وبجدة، مؤكدا بأن عناصر الفريق الطبي سيواصلون ضمان تغطية وتكفل صحي تام بالحجاج الجزائريين.