أثار تعاقد إدارة إحدى المؤسسات الاستشفائية بسوق أهراس مع تاجر خردة لتموين المستشفى باللحوم البيضاء مفاجأة كبيرة وسط عمال المطبخ الذين تعودوا، طيلة سنوات، على وصول الدجاج على متن شاحنة تبريد بدل شاحنة مخصصة لنقل أكياس الإسمنت. بعض العمال الذين تساءلوا بعفوية عن مصدر الدجاج الموجه للمطعم، تلقوا ردا قاسيا من الممون بقوله “فرغ وما تحوسش تفهم”، شأنه شأن الممون باللحوم الحمراء بعدما استفسروا منه عن عدم إحضار “الزڤيطة” سواء من غنم أو بقر بأعضائها الذكرية وفق بنود صفقة التموين، حيث عبروا عن أسفهم الكبير على ما يجري من تجاوزات في حق المرضى، في ظل رفض الإدارة تعيين لجنة مراقبة للمواد التموينية التي تصل المستشفى، حسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها.