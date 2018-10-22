أبدى المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" ، اليوم الإثنين، اعتراضه على استغلال اسم "دافوس" بفعاليات غير ذات صلة بأنشطته.

وقال المنتدى، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، "يعترض المنتدى الاقتصادي العالمي على استخدام اسم (دافوس) لفعاليات لا علاقة لها بأنشطته"، وذلك في إشارة ضمنية لمؤتمر "دافوس والصحراء" الذي تستضيفه الرياض وقوبل بمقاطعة عدة شخصيات ومؤسسات دولية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.

وتابع البيان "سيلجأ المنتدى، ومدينة دافوس، لكافة الوسائل لحماية اسم دافوس ضد الاستخدام غير القانوني".

وكانت عدة دول ومؤسسات استثمارية عالمية قد أعلنت الانسحاب من المشاركة في مؤتمر "دافوس" الصحراء على خلفية مقتل الصحفي السعودي.

وألغى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، زيارته التي كانت مقررة إلى الرياض، أواخر هذا الشهر للمشاركة في قمة "دافوس الصحراء".

من جهته أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، خلال القمة الأوروبية في بروكسل، أنه سيعلّق كل زياراته للسعودية ريثما يتم الكشف عن الحقيقة.