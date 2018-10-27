يتضمن قانون المالية 2019 مبلغ قدره 4.954,47 مليار دج لتغطية نفقات التسيير (مقابل 4.584,46 مليار دج سنة 2018).

فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات. (الأرقام بين قوسين تشير إلى أرقام قانون المالية 2018). الوحدة : مليار دج :

-رئاسة الجمهورية : 8,22 (7,86 )

-مصالح الوزير الأول : 4,49 (4,45)

- الدفاع الوطني : 1.230 (1.118,3)

-الداخلية و الجماعات المحلية 418,4 (425,57)

- الشؤون الخارجية : 38,06 (35,21)

-العدالة : 75,86 (74,54)

- المالية : 86,98 (86,82)

-الطاقة : 50,8 (50,8)

-صناعة و مناجم : 4,72 (4,61)

-الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري : 235,29 (211,81)

-المجاهدين : 224,96 (225,17)

-الشؤون الدينية و الأوقاف : 25,28 (25,24)

-التجارة : 18,38 (19,98)

-الموارد المائية : 14,14 (14,01)

- البيئة والطاقات المتجددة : 2,13 (2,13)

- الأشغال العمومية والنقل : 49,96 (25,98)

-السكن و العمران و المدينة : 16,28 (16,62)

-التربية الوطنية : 709,55 (709,55)

-التعليم العالي و البحث العلمي : 317,33 (313,33)

-التكوين و التعليم المهنيين : 46,84 (46,84)

-العمل والشغل والضمان الاجتماعي : 153,7 (154,01)

-السياحة والصناعات التقليدية : 3,2 (3,15)

-الثقافة : 15,28 (15,27)

- التضامن الاجتماعي : 67,38 (67,38)

-العلاقات مع البرلمان : 0,23 (0,23)

-الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات : 398,97 (392,16)

-الشباب و الرياضة : 35,46 (35,23)

-الاتصال : 21 (20,7)

-البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال : 2,31 (2,34)

-المجموع الفرعي : 4.276,3 (4.109,48)

التكاليف المشتركة : 678,18 (474,98)

المجموع : 4.954,47 (4.584,46).