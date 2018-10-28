بدأ الجيل الأول من الحرڤة بشباب يأخذ التأشيرة إلى أوروبا ثم يقوم بحرق انتهاء صلاحيتها... والبقاء هناك سواء بوثائق أو من دون وثائق... وظهر في هذه المرحلة من الحرڤة ظاهرة زواج الشباب الجزائري من العجائز الأوروبيات “البايرات”! كما ظهرت بعد ذلك ظاهرة الزواج الأبيض... أي الزواج على الورق مقابل مبالغ مالية بغرض الحصول على الوثائق.



ثم جاءت مرحلة ثانية من الحرڤة لم تعد فيها القنصليات الأوروبية تسلم الفيزا إلا للذين لهم التكوين العالي... مثل الأطباء والمهندسين وأصحاب الشهادات الجامعية.. وظهرت مع هذه المرحلة ظاهرة حرڤة النخب والإطارات والمتعلمين وأصحاب الوظائف في الجزائر.



وجاءت المرحلة الثالثة من الحرڤة وهي حرڤة الشباب البطال من دون أوراق، بدأت العملية أولا بحراڤة غير شرعيين عبر البواخر التي تمارس التجارة مع الجزائر... وشملت هذه الحرڤة كل بلدان الأرض من أستراليا إلى أمريكا... وظهر في الثمانينات ما سمي ببابور أستراليا... كما ظهرت في هذا الوقت ظاهرة الحرڤة الدينية نحو بلاد المشرق العربي، فيما سمي بالجهاد الأفغاني.

ثم تطور الأمر بعد العشرية الحمراء إلى الحرڤة إلى أوروبا بواسطة القوارب، وازدادت هذه الظاهرة بتحسّن وسائل الاتصال التكنولوجية، خاصة مع ظهور (GPS) في توجيه الملاحة، وأصبحت ظاهرة الحرڤة بواسطة القوارب و”البوطي” صناعة وتجارة في حوض المتوسط.. لكن الآن ظهر ما يمكن أن نطلق عليه الجيل الرابع من الحراڤة.. مع ظهور الحراڤة المرفهين أو ما يمكن أن نطلق عليهم حراڤة من أجل المستقبل... فقد حدثني أحد المرفهين يعيش في حيدرة في فيلا ورثها عن أبيه المجاهد سعرها 80 مليار سنتيم قام ببيعها وسجل أبناءه في مدرسة بسويسرا، وحوّل المبالغ إلى هناك لضمان تعليم جيد لأبنائه من الابتدائي إلى الجامعة، وضمان الإقامة لهم هناك بعد 15 سنة دراسة... لأن (كما يقول) لا يمكن أن يضمن المستقبل لأبنائه في الجزائر حتى ولو كان يملك الأموال الكافية.



لهذا نلاحظ أن أغلب الوزراء والولاة ورجال الدولة ورجال المال في الجزائر يقومون بشراء العقارات في أوروبا وضمان دراسة أبنائهم هناك، لأنهم لا يأمنون على مستقبل أبنائهم في الدولة التي يسيّرون سلطتها الآن... لهذا يمكن أن نقول إن الطريق المسدود الذي وصلت إليه البلاد قد نجم عن ميلاد الجيل الرابع من الحراڤة، وهو جيل حراڤة المال والسلطة... لأن رجال الحكم والمال في الجزائر أصبحوا مثل الكولون في 1962 لا يأمنون على مالهم وأبنائهم في الجزائر، ولهذا يغادرون بالمال والممتلكات إلى الضفة الأخرى.



ظاهرة هروب المال الجزائري إلى الخارج هي التي أدت إلى إحجام المال الأجنبي عن الاستثمار في الجزائر... لأن البلاد التي يهرب منها أبناء حكامها ومترفيها لا يمكن أن تكون جالبة للاستثمارات! وهذا يعني أن بلادنا بدأت الآن تعيش مرحلة جديدة من الحرڤة قد تعقّد من ظاهرة المراحل السابقة للحرڤة... وهذا يعني أن البلاد وصلت إلى حالة تشبه التي كانت سائدة في 1962، ولابد من زلزال سياسي يعيد الأمور إلى نصابها.