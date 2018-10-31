قفزت أسعار النفط للمرة الأولى في ثلاثة أيام، لكن زيادة الإمدادات والمخاوف بشأن توقعات الطلب في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أبقت الضغط على السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمائة، إلى 76.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:19 بتوقيت الجزائر اليوم الأربعاء. وكانت العقود هبطت 1.8 بالمائة يوم الثلاثاء ولامست في وقت ما أدنى مستوى منذ 24 أوت عند 75.09 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.4 بالمائة، إلى 66.46 دولار للبرميل. وهبطت العقود 1.3 بالمائة خلال اليوم قبل أن تسجل أدنى مستوى منذ 17 أوت عند 65.33 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان بنحو عشرة دولارات للبرميل من أعلى مستوى في أربع سنوات الذي بلغاه في الأسبوع الأول من أكتوبر ، وهما على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري منذ يوليو 2016.