أدى حادث مرور ، اليوم الإثنين ،إلى وفاة أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ببلدية عين الطويلة ولاية خنشلة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث الأليم وقع صباح اليوم بعد اصطدام سيارة سياحية بشاحنة نصف مقطورة.

وينحدر الضحايا الأربعة من بلدية عين توتة بولاية باتنة.

و قد تم تحويل الضحايا نحو كل من المؤسسة الاستشفائية الجامعية أحمد بن بلة و مستشفى علي بوسحابة بعاصمة ولاية خنشلة.

وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة من أجل تحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.