أثار رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيبازة عدة تساؤلات في الوسطين الرسمي والأمني، بعدما أظهرته مقاطع فيديو وهو مصاب بنوبة بكاء غير عادية فور إعلان فوز مترشح الأفالان رئيس بلدية بوهارون بمقعد مجلس الأمة خلال انتخابات التجديد النصفي للأعضاء. وقد كانت لحظات الإعلان عن النتائج فرصة لرئيس المجلس للتعبير عن ”فرحته” بدموع انهمرت بغزارة، في وقت اكتفى ”المير” الفائز بالضحك.

وتطورت حالة الرئيس إلى ما بعد العشاء، حينما امتطى سيارته رفقة منتخب آخر وانتقلا إلى مقر الحزب ”الجهاز” بحيدرة، وهناك أطلقا العنان لمشاعرهما وبكيا بكاء أثار عطف معاذ بوشارب، ولا تزال التساؤلات تطرح حول دوافع الانهيار الوجداني للرئيس الذي يكون قد تملكته جرعة زائدة من النشوة، أم أن هناك دوافع أخرى؟