تعتزم المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الاستمرار في خفض صادراتها للخارج خلال فيفري مع مضيها قدما في اتفاق عالمي لتقليص الإمدادات للحيلولة دون زيادة المعروض.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر صحفي في الرياض يوم الأربعاء إن المملكة ستصدر.7.1 مليون برميل يوميا في فيفري انخفاضا من 7.2مليون برميل يوميا في جانفي .

وقال أيضا إن السعودية تنتج 10.20 مليون برميل يوميا لتكون بذلك قد نفذت تعهدها الذي قطعته على نفسها في وقت سابق بخفض الإنتاج بأكثر من المطلوب في إطار اتفاق لتقليص المعروض الموقع بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها من بينهم روسيا.

وكانت المملكة تستهدف خفض الإنتاج إلى 10.311مليون برميل يوميا بحلول الأول من جانفي عندما دخل اتفاق خفض الإمدادات حيز التنفيذ.