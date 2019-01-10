تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو يظهر المغني الراحل هواري منار داخل غرفة الإنعاش، دقائق فقط قبل أن تفيض روحه إلى بارئها، وهو ما أثار غضب أفراد عائلة المغني ومحبيه والكثير من رواد الفضاء الأزرق الذين وصفوا التصرف باللاأخلاقي قبل أن يكون مخالفا للقوانين. وتساءل الكثيرون عن غياب دور وزارة الصحة إزاء هكذا انتهاكات تجاوزت الخطوط الحمراء بإفشاء أسرار المرضى ووضعها تحت تصرف القاصي والداني. وأعاد الفيديو إلى أذهان الجزائريين قضية الممرضة البرازيلية التي قامت بتصوير نجم منتخب السيليساو، نايمار، أثناء إدخاله إلى المستشفى، حيث قامت إدارة المستشفى بطردها مباشرة.