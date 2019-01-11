تتجه أسعار النفط نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، اليوم الجمعة، بعدما تلقت الأسواق المالية دعما من الآمال التي خلقتها احتمالات حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قريبا.

ورغم ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، فإن الأسواق ما تزال في حالة ترقب بفعل توقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي في عام 2019.

وبلغت عقود مزيج "برنت" العالمي بحلول الساعة 11:13 بتوقيت موسكو 62.09 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.66%، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.72% إلى 52.97 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني، حيث ارتفع برنت بنحو 8%، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط نحو 10%.