لم يجد والي ميلة من رد على سؤال لـ”الخبر” حول فك العزلة عن ولاية ميلة، بربطها بالطريق السيار شرق غرب بمشروع طريق مزدوج، إذ تعد الولاية الوحيدة التي لم تربط بالطريق السيار، سوى القول: “لا أملك جوابا كافيا عن هذا السؤال، لأن الوزير على علم بالملف ونواب البرلمان رفعوا الانشغال، خاصة أن المشروع كبير ويتطلب غلافا ماليا معتبرا ليس في إمكان الولاية التكفل به”. الوالي بعفويته لم يرد أن يمني المواطنين بما ليس بإمكانه إنجازه. فهل تتفكر الحكومة ميلة بمثل هذا المشروع لفك العزلة عن الولاية.