حاصرت مجموعة من سكان حي محمد خميستي ببلدية مداوروش في ولاية سوق أهراس، الخميس الماضي، رئيسة لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي داخل قاعة العلاج، محاولين إطلاعها على الوضعية المزرية التي تشكو منها القاعة من ناحية قدم التجهيز الطبي ونقص الخدمات. وأثار رفض رئيسة اللجنة الاستماع لانشغالاتهم، سخط بعض الوافدين على القاعة، ما دفعها للاختفاء داخل المخبر بعد إيهامهم بأنها تريد اقتلاع ضرسها ولم تأت في مهمة رسمية، لكن سر تواجد رئيسة لجنة الصحة بقاعة العلاج، سرعان ما انكشف لدى رئيس المجمع الصحي لدائرة مداوروش، الذي تم إخطاره، بأن الزيارة أسلوب تجسسي افتعله رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بنفس المجلس ضد بعض المسيرين في قطاع الصحة.