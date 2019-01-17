أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الإعداد للتقسيم الاداري الجديد على مستوى الهضاب العليا يوجد "في مراحله الأخيرة" قبل تجسيده ميدانيا.

وقال بدوي خلال إشرافه على إحياء اليوم الوطني للبلدية بمقر ولاية الجزائر، تحت شعار "البلدية في قلب التحولات"، أن التقسيم الإداري الجديد الذي يعكف القطاع على إعداده هو "التزام من طرف رئيس الجمهورية"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "التنظيم الإداري على مستوى ولايات الهضاب العليا تقدم كثيرا وهو في مراحله الأخيرة لتجسيده ميدانيا".

وأضاف، أن الوزارة "تعمل بجد على مرافقة الولايات المنتدبة في الجنوب الكبير لترتقيَ في المستقبل إلى ولايات قائمة بذاتها".

وأوضح الوزير، أن الهدف من هذا التنظيم الإداري هو "تقريب الإدارة من المواطن"، مبرزا أن هذا المشروع "سيعرض على البرلمان لدراسته والبت فيه".