أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الأحد، أن مصالحه أحصت ، منذ استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة والى غاية السلعة السادسة من مساء اليوم، سحب 5 أحزاب سياسية لاستمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل كما سجلت تقدم خمس شخصيات استمارات الترشح بصفتهم أحرار ، وأكد الوزير ،جاهزية الوزارة لكل الترتيبات الخاصة بتنظيم ما اسماه" العرس الانتخابي" رافضا الاعتراف باطلاعه على" الأصوات التي نادت الى تدخل المؤسسة العسكرية في هذا الموعد الانتخابي".

قال بدوي للصحافة، في ختام المنتدى الوطني حول "الحرقة"، أن الأحزاب السياسية التي سحبت وثائق الترشح بصفة رسمية هي،التجمع الجزائري، جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، جبهة المستقبل، حزب النصر الوطني و حزب طلائع الحريات، فيما لم يقدم هويات المترشحين الأحرار.

وجدد الوزير التأكيد أيضا على تجنيد كل مصالح الدولة من اجل التحضير الجيد لهذه الاستحقاقات ،حيث أعطيت ، حسبه، توجيهات للجماعات المحلية و لكافة الأجهزة الإدارية بإعادة ضبط القوائم وتحيينها و تسخير الإطار البشري المؤهل ليكون مستعدا لهذه العملية .

وجدد الوزير تذكير الولاة و رؤساء المجالس البلدية بتكثيف العمل التنسيقي لإنهاء اي اختلالات قد تلاحظ مستقبلا في هذا الجانب.

كما أشار نور الدين بدوي الى ان مصالحه دعت المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية على مستوى مقرها وذلك عملا بأحكام القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.