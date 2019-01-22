النقابات تؤكد عدم استلامها أي قرار من المحكمة حول عدم شرعية الإضراب

تجمع منخرطو التكتل المستقل، اليوم، أمام مديريات التربية في جميع الولايات، احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وعدم التزام وزارة التربية بتعهداتها بمعالجة الملفات الحساسة، على غرار مراجعة القانون الأساسي. واتهم ممثلو التكتل وزارة التربية باللجوء إلى العدالة لضرب جيوب العمال البسطاء وكذا "المناورة لكسر تماسك التكتل، كون قرارات المحكمة التي أقرت بعدم شرعية الإضراب شملت أربع نقابات فقط من بين الخمس المشاركة فيه".

شاركت القواعد النضالية المنخرطة في نقابات التكتل المستقل، ظهيرة أمس، في الوقفات الاحتجاجية التي دعا إليها هذا التجمع النقابي أمام مديريات التربية في جميع الولايات. ولم تمنع كميات الأمطار التي تهاطلت طيلة نهار أمس المحتجين من الوفاء بالتزامهم النقابي والحضور بقوة لحضور الاحتجاج والتعبير عن سخطهم واستيائهم من الظروف الاجتماعية والمهنية المتدنية، حسبهم، موازاة مع انهيار قدرتهم الشرائية دون تحرك الوزارة لفتح الملفات الحساسة، على غرار مراجعة القانون الأساسي الخاص بمختلف أسلاك القطاع وإعادة النظر في بعض المنح والتعويضات، إضافة إلى رد الاعتبار إلى فئات عديدة، وهي عمليات ستخلف زيادات معتبرة في الأجور.

واستغرب الناطق باسم التكتل المستقل وممثل اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، لجوء وزارة التربية إلى العدالة، في وقت كانت تدعو النقابات المضربة إلى الحوار، وقال إن التنظيمات المنضوية تحت لواء هذا التجمع النقابي لم تتلق أي استدعاء من المحكمة لحضور الجلسة ولم تتلق أيضا الحكم الصادر عن المحكمة، ما جعله يندد باسم التكتل باللجوء التلقائي للعدالة كلما كانت هناك حركة احتجاجية بدل البحث عن الحلول الحقيقية للمشاكل والملفات المطروحة، قصد ضمان استقرار القطاع بصورة نهائية.

وقال محدثنا إن نقابات التكتل لا تتخوف من لجوء الوزارة إلى الخصم من أجور المضربين، على خلفية قرار المحكمة الذي يطعن في شرعية الإضراب، مشددا على أن الإضراب انتهى والخصم ليس بالسلوك الجديد على الوصاية، سواء أكان الإضراب شرعيا أو غير شرعي في نظرها، وأكد في هذا الإطار أن مصالح نورية بن غبريت تستعمل دوما "سلاح" الخصم من الأجور لضرب جيوب العمال البسطاء المضربين.

وفي تعليقه على قرار العدالة الذي شمل أربع نقابات فقط من بين الخمس التي أودعت الإشعار بالإضراب وشاركت فيه، تساءل دزيري عن الخلفية الحقيقية وراء استهداف أربعة تنظيمات فقط دون الخامس إن لم يكن مجرد محاولة "فاشلة" للمناورة وكسر تماسك التكتل، وهو نفسه ما جاء على لسان ممثل مجلس ثانويات الجزائر، عاشور ايدار، الذي انتقد "سلوك" الوزارة وقال إنه سيتسبب في مزيد من التعفن في العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين ويعمق هوة الخلاف بين الطرفين، في وقت تتغنى المسؤولة الأولى عن القطاع، يقول، بالحوار والتفاوض واحترام النشاط النقابي.

وشدد ايدار على أن "كلا" الذي صدر في حقه حكم بعدم شرعية الإضراب، لم يتلق هو أيضا أي قرار في هذا الشأن، ما جعله يتساءل عن مدى حقيقة الحكم في حد ذاته ما دام المعنيون به هم آخر من يعلم.

وكان التكتل النقابي المستقل قد شن الإضراب الوطني الذي أعلن عنه في وقت سابق، حيث بلغت نسبة الاستجابة الوطنية، حسب الخلية التي تم تنصيبها، 57.56 بالمائة، رغم "التضييقات" التي مورست على المنخرطين المضربين من قبل الإدارة، فيما أعلنت وزارة التربية، في وقت سابق، أن نسبة الاستجابة لإضراب التكتل بلغت 8,27 بالمائة على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن هذه النسبة تشمل الأساتذة والإداريين.