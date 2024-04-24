قام وزير واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة ياسين المهدي وليد، نهار اليوم الخميس، بتنصيب بلال عشاشة، مديرا عاما للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وجرت مراسم تسليم واستلام المهام مع حكيم بقدور المكلف السابق بتسيير شؤون الوكالة، بمقر المديرية العامة وبحضور إطارات من الوزارة الوصية. ويأتي تعيين بلال عشاشة، تتويجا لمسار أكاديمي ومهني ثري في مختلف المستويات، كونه متحصل على الشهادة العليا للدراسات المصرفية، وخريج معهد تمويل التنمية للمغرب العربي بتونس، حيث تقلد عددا من المسؤوليات على مستوى وزارة المالية ومؤسسات عمومية.

من جانبه، أكد الوزير ياسين وليد، أن الإصلاحات التي تعرفها الوكالة تتجه نحو تهيئة مناخ مناسب للمؤسسات المصغرة وإعطائها قدرة تنافسية في المشهد الاقتصادي في ظل تعزيز روح المقاولاتية لدى الشباب.