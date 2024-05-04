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العرباوي يلتقي بالرئيس السنغالي

4 ماي 2024 ()

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على هامش الافتتاح الرسمي لمؤتمر القمة الإسلامية الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أشغالها اليوم بالعاصمة الغامبية بانجول، التقى الوزير الأول نذير العرباوي ممثلا لرئيس الجمهورية برئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي.

ووفق بيان الوزارة الأولى، جدد الوزير الأول تهاني رئيس الجمهورية لفاي بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، وإرادته القوية لتعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والسنغال.

من جهته، حمل الرئيس السنغالي نقل تحياته الأخوية وعن تقديره البالغ لرئيس الجمهورية وتطلعه للقاء به قريبا، حسب ذات البيان.

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