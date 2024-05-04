مواعيد سحب استدعاءات "البيام" و"البكالوريا"

كشفت وزارة التربية الوطنية، اليوم السبت، عن تاريخ سحب الاستدعاءات لجميع التلاميذ المتمدرسين والمترشحين الأحرار المقبلين على اجتياز امتحاني شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا دورة 2024.

ووفق بيان الوزارة فإن سحب استدعاءات امتحان شهادة التعليم المتوسط سيكون من يوم 05 ماي إلى غاية يوم 05 جوان 2024، أما امتحان شهادة البكالوريا فسيكون ابتداء من يوم 09 ماي إلى غاية يوم 13 جوان 2024.

وفيما يخص كيفية سحب الاستدعاءات فستكون على الشكل الآتي:

-1- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين

- من الأرضية الرقمية عبر الحساب الإلكتروني لمديري المؤسسات التربوية. - من فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين الآتيين: امتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz امتحان شهادة البكالوريا :https://bac.onec.dz

2 بالنسبة للمترشحين الأحرار:

- من موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابطين الآتيين: امتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz

امتحان شهادة البكالوريا :https://bac.onec.dz