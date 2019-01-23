أثبتت الدراسات أن تناول بعض الأطعمة بانتظام يمكن أن يعزز دفاعات الجسم ضد العديد من الأمراض لفترة طويلة، ونستعرض هنا 10 أطعمة تحتوي على مضادات الأكسدة الفيتامينات والمعادن والألياف التي يمكن أن تساعد جسمك على محاربة نمو الخلايا السرطانية بشكل فعال

التفاح

للحصول على أفضل فوائد التفاح عليك تناوله بقشره، فهو يحتوي على مواد كيمائية مضادة للسرطان، كما يضم خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، وهو مصدر جيدة لفيتامين ج والألياف.

البصل

يعتقد أن البصل يحتوي على العديد من المركبات المضادة للسرطان، من بينها الكبريت العضوي والكيرسيتين والأنثوسيانينات. ويشمل ذلك البصل الأخضر والأبيض والبني.

الليمون

يحتوي الليمون وغيره من الحمضيات على المواد الكيميائية النباتية التي يعتقد أنها تساعد على وقف نمو الخلايا السرطانية. ويمكن تناوله قطعا أو إضافة للسلطة أو شربه عصيرا. والليمون غني أيضا بفيتامين C.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بالكاروتينات مواد أخرى يعتقد أنها تساعد في الوقاية من السرطان. وللبطاطا الحلوة أيضا خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، كم أنها تحتوي على فيتامين (أ) وألياف غذائية مفيدة.

عين الجمل (الجوز)

يحتوي الجوز على حمض ألفا لينولينيك، ودهون أوميغا 3، وكمية كبيرة من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي يعتقد أنها تساعد في الوقاية من السرطان. وهو غني بالنحاس والمنغنيز.

القهوة

تعد حبوب البن ذات نوعية الجيدة، والتي يتم إعدادها بشكل صحيح، مصدرا للمواد الكيميائية النباتية التي تساعد الجسم على الوقاية من السرطان. وتحتوي القهوة على فيتامين (ب) المفيد للجسم.

الحبوب الكاملة

أثبتت الدراسات أن الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أفضل بكثير من الخبز الأبيض. فالقشور في الحبوب الكاملة تعمل كمضادات للأكسدة ويمكن أن تمنع الخلايا السرطانية من التكاثر.

بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على مستويات عالية من مادة اللجنين، وكذلك مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى المغذيات النباتية، التي يقال إنها تساعد في الوقاية من السرطان. وهي غنية بالبروتين والمعادن.

البقوليات

تحتوي الفاصوليا السوداء والعدس والحمص والبازلاء المجففة على قشور قد تساعد في الحماية من السرطان. والبقوليات أيضا مصدر ممتازة للبروتين والألياف.

الفطر

يعتقد أن الفطر له خصائص مضادة للسرطان والفيروسات. كما أن أنوع الشائعة من الفطر في العديد من المتاجر غنية بالسيلينيوم وفيتامين د.