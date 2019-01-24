أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، اليوم الخميس، على ضرورة تطوير المناولة في مجال صناعة السيارات بالجزائر، بهدف الوصول إلى صناعة حقيقية و إنشاء مئات المؤسسات التي ستوفر مناصب الشغل.

وقال يوسفي، في رده عن سؤال شفوي للنائب بسمة عزوار بالمجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر عملت على تطوير نسيجا صناعيا يتعزز يوم بعد يوم ويتوجه إلى خلق بيئة ملائمة لتطوير المناولة وذلك بهدف استكمال المرحلة الأولى لصناعة السيارات المتمثلة في التركيب و التجميع للوصول إلى صناعة سيارات متطورة بالجزائر.

وأوضح أن هذه العملية تتطلب إنشاء مئات مؤسسات المناولة بصفة تدريجية حيث إن لم توجد مؤسسات لتركيب السيارات كمرحلة أولى لا يمكن أن تكون هناك صناعة للسيارات حقيقية في المستقبل.

وكشف في ذات السياق، عن 12 مشروعا في مجال الحديد والصلب يساهم في صناعة السيارات مؤكدا أنه تم التماس تطور حاصل في هذه العملية حيث إن عمليات الإنتاج بدأت تتجسد تدريجيا على أرض الواقع.

ولضمان إنشاء صناعة حقيقية وفعلية للسيارات، تم وضع دفترا للشروط يحدد مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاتق المصنعين مقابل الامتيازات الممنوحة لهذا القطاع، يبرز الوزير.

وأوضح في ذات الإطار، أن الهدف الأساسي من دفتر الشروط التي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 17-344 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017، هو تدارك بعض النقائص المسجلة سابقا (أي ضرورة المرور في صناعة السيارات على مرحلة التركيب والتجميع للوصول إلى صناعة الأجزاء فقطع الغيار وبالتالي إلى صناعة حقيقية في النهاية).

وأوضح الوزير، أن دفتر الشروط تضمن مجموعة من الالتزامات متعلقة بضرورة بلوغ مستويات معينة في نسبة الادماج تتمثل في 15 % في السنة الثالثة و40 % في السنة الخامسة مع التزام الصانع الشريك ببيع نماذج تجميع القطع الموجهة للتركيب بنفس سعر الخروج من المصنع.

وأكد أن التزام بالعمل على تصدير السيارات أمر ضروري مع انتاج سيارات تنافسية مع التعهد بذلك في إطار تطبيق أحكام دفتر الشروط.

و قال في ذات الإطار، أن الوزارة تعمل على تقديم برنامج تأهيل المناولين المحليين ومرافقة المستثمرين و المناولين الجدد.

وقد تم إنشاء فوج عمل على مستوى الوزارة للتكفل بهذا الملف والخروج بحلول كفيلة ببلوغ الهدف المنشود.