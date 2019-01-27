أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في بيان لها أمس السبت، أن 101 راغب في الترشح لرئاسيات 18 أفريل القادم منهم 13 رئيس حزب سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

وأوضح ذات المصدر، أن عدد الأشخاص الذين أعربوا عن نيتهم في الترشح إلى الموعد الانتخابي المقبل بلغ 101 شخص من بينهم 13 رئيس حزب والباقي 88 أحرار، مضيفا أن المعنيين "استفادوا من الحصص المخصصة لاستمارات اكتتاب التوقيعات تطبيقا للإجراءات القانونية المعمول بها" وأن العملية تجري "في ظروف جيدة وتتواصلبالتوازي مع تلقي طلبات الترشح".

ويبرز في قائمة الراغبين في الترشح أسماء رؤساء أحزاب شاركوا في استحقاقات رئاسية سابقة، على غرار رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، بالإضافة إلى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس و رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين.

كما تتضمن قائمة الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري.

ومن بين مسؤولي الاحزاب الذين ابدوا نيتهم في الترشح رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني وأحمد قوراية عن حزب جبهة العدالة والديمقراطية من أجل المواطنة وفتحي غراس عن الحركة الديمقراطية الاشتراكية وعمار بوعشة عن حركة الانفتاح ومحمد هادف عن الحركة الوطنية للأمل وسليم خالفة عن حزب الشباب الديمقراطي وبن قرينة عبد القادر عن حركة البناء الوطني و بلهادي عيسى عن جبهة الحكم الراشد.

يذكر أن المجلس الدستوري كان قد أكد الأربعاء الماضي في بيان له أن أخر آجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لدى المجلس سيكون يوم 03 مارس المقبل في منتصف الليل.