إعتبر الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، علاش بخوش، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن احتمال مراجعة سعر إتاوات الملاحة الجوية بالزيادة، بهدف تمويل وكالة وطنية للطيران المدني، المرتقب إنشاؤها بموجب مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني، سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية.

و قال علاش ، خلال استماعه من قبل لجنة النقل والمواصلات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، أن الخطوط الجوية الجزائرية "سعيدة بمبادرة الوزارة الوصية المتعلقة بإنشاء هذه الهيئة (وكالة وطنية للطيران المدني) التي تتمتع بالاستقلالية التقنية و الإدارية و المالية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني".

و أشار المسؤول الى أن الخطوط الجوية الجزائرية عضو في المنظمة الدولية للنقل الجوي (إياتا) و التي تمارس نشاطها وفق اللوائح الصادرة عن المنظمة العالمية

للطيران المدني و خصوصا منها المرفقات 17 و 18 المتعلقة بالأمن و السلامة.

كما أوضح علاش أن إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني يعتبر بمثابة تحويل مهام مديرية الطيران المدني الجزائري

و الأرصاد الجوية إلى هذه الهيئة الجديدة المستقلة.

لكن، قال المسؤول، أن "الوسائل المطروحة لتمويل هاته الهيئة و خصوصا منها النابعة عن إتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية إذا ما تمت مراجعتها بالزيادة".