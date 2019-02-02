أظهرت دراستان جديدتان نُشرتا بصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأنفلونزا يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسكتة دماغية قاتلة وجلطة في شرايين الرقبة.

ووجدت الدراسة الأولى أن الأنفلونزا تزيد من فرص الإصابة بسكتة دماغية بنسبة تقارب 40 في المائة خلال الأيام الـ 15 التالية للإصابة بها، ويمكن أن يستمر هذا الخطر لمدة تصل إلى سنة بعد الإصابة بالفيروس.

وفحص العلماء بقيادة الدكتورة أميليا بويهمي من كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك في سجلات ما يقارب 31 ألف مريض أصيبوا بسكتة دماغية إقفارية في عام 2014. وبلغ متوسط عمر المشاركين في الدراسة 71.9 سنة، وانقسموا بالتساوي تقريبا بين الجنسين.. ووجد العلماء أن الأنفلونزا تشكل خطرا كبيرا على الإصابة بالجلطات الدماغية بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق.

ويشك العلماء في أن الأنفلونزا والأمراض الشبيهة بها، والتي تعرف أيضا بـ"عدوى الجهاز التنفسي الحادة"، قد تحفز الالتهابات، ما يجعل المرضى عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

أما الدراسة الثانية، التي أجريت من قبل المؤسسة ذاتها، فوجدت أن المرضى كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بتجلط في شرايين الرقبة خلال شهر واحد من الإصابة بمرض شبيه بالأنفلونزا، وكان هذا السبب الرئيس للإصابة بالسكتة الدماغية للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاما.