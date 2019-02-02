تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، بفضل استغلال المعلومات وإثر عملية بحث وتفتيش بتندوف، من كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحوي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، ستة مخازن ذخيرة معبأة، نظارة ميدان وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 02 فيفري 2019، إثر عملية بحث وتفتيش بتندوف، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحوي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، ستة (06) مخازن ذخيرة معبأة، نظارة ميدان وجهازي (02) اتصال عبر الأقمار الصناعية".

وأكد الييان أن هذه العملية "تأتي لتعزز النتائج الإيجابية التي تحققتها قوات الجيش الوطني الشعبي وتؤكد، مرة أخرى، اليقظة والاستعداد الدائمين لوحداتنا لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".