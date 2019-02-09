أهم الدول الممونة للجزائر خلال سنة 2018

مال و أعمال
9 فبراير 2019 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

هذه قائمة أهم الدول الممونة للجزائر و قيمة الواردات الجزائرية من هذه الدول خلال 2018، و كذا تطورها (انخفاضا و  ارتفاعا) مقارنة بسنة 2017.   

الدولة                     القيمة                   تطور 

                       (مليون دولار)

-الصين           7.850                   -5.77%

-فرنسا                  4.781             +11.08%

-ايطاليا                3.653              -2.87% 

-اسبانيا                3.535             +12.7 %        

-المانيا                 3.179              -1.64%

-تركيا                  2.310             +14.87%

-الارجنتين             1.892            +24.4%

-الو.م.أ                   1.628            -10.55%

-الهند                    1.299           +31.88 %

-كوريا الجنوبية        1.208           -28.61%

-البرازيل               1.202            -12.65%     

-روسيا                  911               -25.45%               

-السعودية               698              +31.45%

-بولونيا                 667               +45.63%   

-بلجيكا                  617               +2.83%                     

المجموع الفرعي: 35.430                                                                                                   

المجموع:          46.197   

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول