أهم الدول الممونة للجزائر خلال سنة 2018
هذه قائمة أهم الدول الممونة للجزائر و قيمة الواردات الجزائرية من هذه الدول خلال 2018، و كذا تطورها (انخفاضا و ارتفاعا) مقارنة بسنة 2017.
الدولة القيمة تطور
(مليون دولار)
-الصين 7.850 -5.77%
-فرنسا 4.781 +11.08%
-ايطاليا 3.653 -2.87%
-اسبانيا 3.535 +12.7 %
-المانيا 3.179 -1.64%
-تركيا 2.310 +14.87%
-الارجنتين 1.892 +24.4%
-الو.م.أ 1.628 -10.55%
-الهند 1.299 +31.88 %
-كوريا الجنوبية 1.208 -28.61%
-البرازيل 1.202 -12.65%
-روسيا 911 -25.45%
-السعودية 698 +31.45%
-بولونيا 667 +45.63%
-بلجيكا 617 +2.83%
المجموع الفرعي: 35.430
المجموع: 46.197