هذه قائمة أهم الدول الممونة للجزائر و قيمة الواردات الجزائرية من هذه الدول خلال 2018، و كذا تطورها (انخفاضا و ارتفاعا) مقارنة بسنة 2017.

الدولة القيمة تطور

(مليون دولار)

-الصين 7.850 -5.77%

-فرنسا 4.781 +11.08%

-ايطاليا 3.653 -2.87%

-اسبانيا 3.535 +12.7 %

-المانيا 3.179 -1.64%

-تركيا 2.310 +14.87%

-الارجنتين 1.892 +24.4%

-الو.م.أ 1.628 -10.55%

-الهند 1.299 +31.88 %

-كوريا الجنوبية 1.208 -28.61%

-البرازيل 1.202 -12.65%

-روسيا 911 -25.45%

-السعودية 698 +31.45%

-بولونيا 667 +45.63%

-بلجيكا 617 +2.83%

المجموع الفرعي: 35.430

المجموع: 46.197