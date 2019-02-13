كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، أنها أضافت السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وفي المجمل، حسب وكالة "رويترز"، تضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي: أفغانستان، ساموا الأمريكية، جزر الباهاماس، بوتسوانا، كوريا الشمالية، إثيوبيا، غانا وغوام، إيران، العراق، ليبيا، نيجيريا، باكستان، بنما، بورتو ريكو، ساموان السعودية، سريلانكا، سوريا، ترينيداد، توباغو، تونس، الجزر العذراء الأمريكية واليمن.

وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي.

وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.