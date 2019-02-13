أعلنت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية عن مزايدة وطنية ودولية لمنح 29 رخصة استغلال منجمي تخص عدة مواقع عبر الوطن.

ويتعلق الأمر بالجلسة الـ 48 لعمليات منح الرخص المنجمية التي أعلنتها الوكالة منذ سنة 2017.

وتتواجد المواقع المنجمية بـ 15 ولاية هي تمنراست والبيض ومعسكر وسعيدة وخنشلة وإليزي وأدرار والوادي وبسكرة والأغواط والمسيلة وتبسة وتيارت وبرج بوعريريج والشلف.

وتتعلق الرخص الـ 29 المعروضة للمزايدة بعدة مواد معدنية موجهة بالأخص للصناعة الفولاذية والمعدنية والطلاء ومواد البناء والحصى الدقيق ومجالات صناعية أخرى.

وتتمثل هذه المواد في الايتين- فولفرام الموجه لفرع صناعة الحديد والصلب والفولاستونيت الموجه لصناعة البلاستيك والطلاء والمعادن والملح (الصناعات الغذائية) والغرانيت (أحجار الزينة والحصى الدقيق) و الكلس (الرمل والحصى) والصلصال (المواد الحمراء) والتوف (الأشغال العمومية ومواد البناء) والجبس والرمل السليسي (الاستعمال الصناعي) والرمل (البناء) والسيبولان (الحصى) والبازلت.

يذكر أن جلسة منح الرخص السابقة (رقم 47) المتعلقة بالمناجم الصغيرة والمتوسطة نظمت سنة 2017 من طرف الوكالة.

ومنحت الوكالة خلال نفس السنة رخصا لاستغلال 30 موقعا منجميا بمبلغ 513 مليون دج مقابل 58 موقعا بمبلغ 2 مليار دج سنة 2016 .