شارك حوالي ألف شخص، اليوم بباريس، في وقفة احتجاجية ضد العهدة الخامسة تلبية لنداء تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الوقفة التي لم يكن مرخص لها من قبل السلطات المحلية لمدينة باريس، لم تدم أكثر من ساعة بساحة الجمهورية، شارك فيها عدد معتبر من الجزائريين المقيمين بباريس للتعبير عن رفضهم لترشح رئيس الجمهورية للعهدة خامسة. ورفع المشاركون شعارات. وحسب ما نقلته عدة مواقع إخبارية فإن النداء لتنظيم الوقفة تم اطلاقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعهد المشاركون لتنظيم وقفات أخرى.

وتأتي هذه الوقفة 24 ساعة بعد تنظيم مسيرة ضخمة بمدينة خراطة بولاية بجاية، شارك فيها عدد معتبر أعربوا خلالها أيضا عن معارضتهم للعهدة الخامسة.