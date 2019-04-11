دعا وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم إلى عقد اجتماع ثلاثي، في أقرب الآجال يضم وزراء خارجية كل من الجزائر وتونس ومصر لبحث السبل الكفيلة لتجاوز الأزمة الحالية في ليبيا.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية ،فإن وزير الخارجية قد أجرى أمس الأربعاء وبمبادرة منه اتصالات هاتفية مع نظيريه التونسي خميس الجهيناوي والمصري سامح شكري وكذا الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة و اقترح عقد اجتماع طارئ لبحث الوضع الحالي في ليبيا.

وفي هذا السياق حث رئيس الدبلوماسية الجزائرية على توحيد سريع للجهود و إلى توظيف العلاقات و النفوذ التي تتمتع بها بلدان الجوار لدى الأطراف الليبية للعمل على وقف الاقتتال و ترجيح الحوار باعتباره السبيل الأوحد الذي من شأنه ضمان وحدة الشعب الليبي وانسجامه و المحافظة على مؤسساته و تحصين القرار السيد للشعب الليبي من التدخلات الأجنبية".