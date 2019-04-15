ندد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وجمعية "راج" بالمعاملة المهينة التي تعرضت لها مناضلات بمحافظة الشرطة يوم السبت الفارط.

بعد اعتقال مناضلين من قبل مصالح الأمن خلال وقفة بالعاصمة يوم السبت، تم تحويلهم لمقر شرطة براقي، شرقي العاصمة، أين تعرضت مناضلات لمعاملة مهينة حيث طلب منهن نزع ثيابهن من قبل شرطية.

وحسب الناطق الرسمي للحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس فإن المعاملة المهنية التي كانت ضحيتها مناضلات غير مقبولة ودليل آخر على أن النظام يرفض احترام القانون.

كما نددت جمعية "راج" بالمعاملة المهينة التي تعود إلى "زمن غابر" ويراد منها إحباط معنويات المتظاهرين.