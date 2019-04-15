أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الإثنين في بيان لها، أن الحصيلة المؤقتة لغاية الأحد 14 أفريل الجاري، لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية تتمثل في إيداع تسع رسائل نية الترشح.

وأوضح المصدر ذاته أن المعنيين "استفادوا من حصص استمارات اكتتاب التوقيعات تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها"، مؤكدا أن "العملية تسير في ظروف حسنة".

وذكر البيان أن هذه العملية تأتي عقب استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 4 جويلية 2019.