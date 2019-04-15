أعلن اليوم السكرتيرالوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية حكيم بلحسل تراجعه عن الاستقالة من منصبه.

وجاء في بيان له تلقت "الخبر" نسخة منه أنه وبعد الإعلان عن استقالته أمس تلقى العديد من المكالمات من طرف المناضلين والمناضلات اللذين عبروا فيها عن تضامنهم معه و دعوه إلى التراجع عن الاستقالة. وأضاف بلحسل "بعد رفض استقالتي من طرف أغلبية أعضاء الهيئة الرئاسية للحزب ومن طرف أغلبية أعضاء المجلس الوطني للحزب، وبواجب الاحترام لمطالب العديد من قدماء مناضلي 1963 ولرفضي القاطع لجر الأفافاس في مسار لا أمني وبعيد عن الشرعية، قررت الاستجابة لمطالب أغلبية إطارات ومناضلي الحزب وللفائدة الحصرية والعليا للحزب، قررت التراجع عن قرار الاستقالة".